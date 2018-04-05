Tel Rıfat da terörden temizlenecek

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Habertürk TV'de soruları cevapladı.

Bozdağ'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Suriye'de değişime gidilmesine izin vermeyiz"

- Suriye'nin topraklarını, birliğini böldürmeyiz. Suriye'de mezhep esaslı bir değişime gidilmesine biz izin vermeyiz. Bu son derece önemli aynı zamanda Türkiye'nin bugüne kadar savunageldiği tezin her iki ülke tarafından da benimsendiğini gösteriyor.

"Türkiye buraları temizleyecek güce ve kudrete sahip"

- Biz gerçekten Sincar'dan ve diğer yerlerden terör örgütünün ve teröristlerin temizlenmesini istiyoruz. Bunlar yapıldığı zaman bizim için sorun yok eğer yapılmazsa Türkiye buraları temizleyecek güce ve kudrete sahiptir.

"Tel Rıfat, Münbiç arkasından Fırat'ın doğusu"

- YPG/PYD terör örgütleri Afrin'den nasıl temizlendiyse, şimdi Tel Rıfat'tan temizlenecek. Orada da sona doğru yaklaşıldı. İnşallah yakında da Tel Rıfat'ta istediğimiz neticeyi elde deceğiz arkasından Münbiç, arkasından Fırat'ın doğusu. Son Milli Güvenlik Kurulu'nda da bunu ifade ettik.

"Kılıçdaroğlu da bir kamuflaj giysin"

- Beklerdim ki Kılıçdaroğlu da Zeytin Dalı Harekatı devam ederken bir kamuflaj da o giysin, Mehmetçik'e destek versin. TSK büyük bir başarı elde etmiş, sanatçılarımıza büyük bir saygısızlık yaptı. Bu rezillik, Kılıçdaroğlu'nun tam da kendisine ait bir rezilliktir. Şehitlerimizin manevi açıdan istismarını yapıyor.

"OHAL'in uzama ihtiyacı ortadadır"

- Türkiye terörle etkin bir mücadele yapıyor. Suriye'de harekatlar, İdlib'de gerginliği azaltma bölgeleri devam ediyor. Öte yandan FETÖ ile PKK ile yurt içinde mücadele devam ediyor. Etkin ve kararlı şekilde sürmesi gerekmektedir. OHAL'in uzama ihtiyacı ortadadır. Bakanlar Kurulu kararına dönüştürülür TBMM de kabul ederse OHAL yeniden uzatılabilir.

"MİT, 18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü paketleyip getirdi"

- MİT, yurt dışında yürüttüğü operasyonlarla FETÖ'ye büyük bir darbe vurmuştur. Kosova'daki olay büyük bir başarıdır. MİT, 18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü paketleyip getirdi. FETÖ ile mücadelede Kosova benzeri operasyonlar sürecek.

"FETÖ kendisini her kılığa sokabiliyor"

- FETÖ ile mücadele bitmedi. FETÖ yapısı, çalışma usulleri nedeniyle tespiti oldukça zor bir terör örgütü. Üyelerinin tespiti çok zor. Kripto bir yapı var. Kendisini her kılığa sokabiliyor. O yüzden bunların tespiti kripto yapının çözülmesi o kadar kolay değil.

"Erken seçim yok"

- Ben yorumdum, bu erken seçim yaptırma koalisyonu yorulmadı. Cumhurbaşkanı, parti yetkilileri, ben ve arkadaşlarım açıklıyor. Erken seçim yok. Başbakan da öyle diyor. Her gün gazeteler yazıyor. Türkiye'yi kulisler yönetmiyor. Türkiye'yi AK Parti hükümetleri yönetiyor. Seçim zamanında. Herkes hesabını 2019'un mart ve kasım seçimlerine göre yapsın.

Kaynak: AA, TRT Haber