Teklifin 8. maddesi 2. turda da kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda anayasa mesaisi devam ediyor. Anayasa değişikliği teklifinin 8. maddesi 2. turda da Meclis'ten geçti.
Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini düzenleyen 8. madde 339 oyla kabul edildi.
Anayasa değişikliği teklifinin 2. tur oylamalarında Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini düzenleyen 8. maddesi 339 oyla kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda anayasa mesaisi devam ediyor. Anayasa değişikliği teklifinin 8. maddesi 2. turda da Meclis'ten geçti.
Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini düzenleyen 8. madde 339 oyla kabul edildi.