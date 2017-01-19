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Buradasınız : » » Teklifin 8. maddesi 2. turda da kabul edildi

Teklifin 8. maddesi 2. turda da kabul edildi

Anayasa değişikliği teklifinin 2. tur oylamalarında Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini düzenleyen 8. maddesi 339 oyla kabul edildi.

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Teklifin 8. maddesi 2. turda da kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda anayasa mesaisi devam ediyor. Anayasa değişikliği teklifinin 8. maddesi 2. turda da Meclis'ten geçti.

Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini düzenleyen 8. madde 339 oyla kabul edildi.

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