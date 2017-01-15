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Teklifin 3 maddesi daha kabul edildi

Anayasa Değişikliği Teklifi'nin 12'inci maddesi 344, 13'üncü maddesi 343, 14'üncü maddesi 341 oyla kabul edildi.

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Teklifin 3 maddesi daha kabul edildi

Anayasa mesaisinin altıncı gününde Genel Kurul'da görüşmeler sürüyor. 12'inci madde 133 ret oyuna karşılık 344 oyla kabul edildi.

Bu madde Anayasa'nın 119'uncu maddesini düzenleyerek Cumhurbaşkanı'na OHAL ilanı yetkisi tanıyor.

12'nci maddeye göre Cumhurbaşkanı, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilecek.

Hangi hallerde OHAL ilan edilebileceği de bu maddede düzenlendi.

Askeri mahkemelerin kaldırılması

Teklifin 13'üncü maddesi de 343 oyla Genel Kurul'da kabul edildi.

13üncü maddeye göre askeri mahkemelerin kaldırılması öngörülüyor.

HSYK'nın üye sayısı

Teklifin 14üncü maddesi de 341 oyla kabul edildi.

Maddeye göre Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'unun üye sayısı 22'den 13'e düşürülüyor.

Üyelerin 4'ü Cumhurbaşkanınca 7'si ise Meclis tarafından seçilecek.  

Etiketler: meclis, HSYK, anayasa değişikliği
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