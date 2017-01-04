'Teklif TBMM Genel Kurulundan 11-15 gün arasında geçebilir'

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edilen ve gelecek haftadan itibaren görüşmelerine başlanacak olan anayasa değişiklik teklifine dair soruları yanıtladı.

Anayasa değişiklik teklifinin birinci tur görüşmelerinin tahmini olarak 6 ile 8 gün arasında sürebileceğine değinen Elitaş, daha sonra anayasa gereği iki gün ara verileceğini söyledi.

Elitaş, ikinci turun ise 3 gün sürebileceğini belirterek, ikinci tur oylamada konuşma olmayacağını varsa önergelerin okunacağını anımsattı. Elitaş, anayasa değişiklik teklifinin, TBMM Genel Kurulundan 11 ile 15 gün arasında geçebileceğini ifade etti.

Muhalefetten Genel Kurulda nasıl bir tavır beklediğinin sorulması üzerine Elitaş, TBMM İçtüzüğünün verdiği yetkinin belli olduğunu, bu yetki çerçevesinde konuşmalarını yapabileceğini, önerge vermek isterse önerge verebileceklerini belirtti.

Elitaş, "Muhtemelen başlangıçta anayasaya aykırılık tartışması yapacaklar. İlk gün bir tartışma olur sonra geneli üzerinde görüşmeler başladıktan sonra artık yapacak bir şeyleri yok. Ama anayasa değişikliklerinin, anayasaya aykırı olduğu iddia edilemez." diye konuştu.

Anayasa değişiklik teklifi üzerinde Genel Kurulda önerge verip vermeyecekleri sorusuna Elitaş, "Olabilir. İçtüzüğün 87. maddesine göre 7 önerge verilebiliyor. O önergelerden bakarız." yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "evet oyu vereceğini" söylediğini anımsatan Elitaş, bu açıklamanın kendileri için önemli olduğunu kaydetti.