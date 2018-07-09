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Tekirdağ tren kazasında enkaz kaldırma ve onarım çalışmaları başladı

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen tren kazası sonrası yürütülen arama kurtarma çalışmalarının ardından, enkaz kaldırma ve onarım çalışmaları başladı.

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Kaza sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sağlık ekipleri, AKUT Arama Kurtarma Derneği ile belediyelere ait iş makinelerinin katıldığı çalışmalar gece boyunca sürdü.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ olay yerine giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışmalar, Tekirdağ yönü için götürülen demiryolu vinci ve 6 kepçenin katılmasıyla 03.00-04.00 saatlerinde yoğunlaşırken, çelik halatlarla devrilen vagonlar kaldırıldı.

Vagonların altından bazı yolcuların cenazeleri çıkarıldı.

Kaza alanı ile köy yolu arasındaki tarlaların 20-30 santimetre balçıkla kaplanması nedeniyle cenazeler zırhlı personel taşıyıcıyla nakledildi.

Arama kurtarma ekiplerinin tamamına yakını kaza alanında ayrıldı. Jandarma ve askerlerin güvenlik önlemleri ise devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Tren kazası, Tekirdağ, Çorlu
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