Maliye Bakanı Naci Ağbal, "2017'de bir kez daha Batı medeniyetinin, Avrupa'nın göbeğinde insanlık ve demokrasi dışı görüntülerle karşılaştık. Tek dişi kalmış canavarlar yeniden hortladı." dedi.

Ağbal, AK Parti Güneysınır İlçe Teşkilatı tarafından ilçedeki kültür merkezinde düzenlenen "Kararımız Evet" programında, AK Parti'nin gücünü milletten aldığını vurguladı.

Önümüzdeki günlerde milletçe anayasa değişikliği yapılacağını aktaran Ağbal, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasıyla ülkenin kalkınacağını dile getirdi.

"Siyasette yumuşamayı getirecek"

Ağbal, milletin anayasasını yapmak istediklerini, bunu da birlikte başaracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Anayasa değişikliği bu ülkenin kaderini değiştirecek, önümüzü açacak. Gençlerimizin, çocuklarımızın istikbalini çok daha güçlü kılacak. Buna yürekten inanıyorum. Bu değişikliği inşallah 16 Nisan'da tüm yurt sathında büyük başarıyla yapacağız. Bu anayasa değişikliği ülkemize istikrar, siyasette birlik ve beraberlik getirecek. Siyasette yumuşamayı getirecek. Siyaseti, millet dışında yapmaya çalışanlar siyasetin tarih çöplüğünün içine düşecekler. Aslında temel kavga burada başlıyor. Milletin yanında yer alanlar, gücünü milletten alanlar ve millete inananlar böyle bir değişikliğe hep beraber 'evet' diyor."

"16 Nisan, 15 Temmuz'dur" diyen Ağbal, sandığa giderken 15 Temmuz'u hiç unutmayacaklarını vurguladı.

FETÖ 'Hayır' için çalışıyor

Ağbal, milletin 15 Temmuz gecesi, kurtuluş mücadelesi verdiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bugün 'hayır' kampanyasını yürütenlere baktığınız zaman onların bir şekilde 15 Temmuz karşısında suskun olan kişiler olduğunu görüyorsunuz veya 15 Temmuz darbe girişimini yapanların bugün 'hayır' kampanyalarının içerisinde görüyorsunuz. Kim bu? Alçak FETÖ. Onun elebaşısı Pensilvanya'da oturmuş, Avrupa'daki hizmetkarlarına talimatlar yağdırıyor. Oradaki maşaları üzerinden Türkiye'deki referandumu etkilemeye çalışıyor. Her türlü yalan, nifak ve iftira ile referandumda 'hayır' çıkması için çalışıyorlar."

Avrupa'nın birçok kentinde çirkin görüntülerin sahnelenmeye çalışıldığına dikkati çeken Ağbal, şunları kaydetti:

"Şimdi kalkıp bize medeniyet dersi vermeye kalkıyorlar. Mehmet Akif Ersoy ne diyor, 'Tek dişi kalmış canavar.' 2017'de bir kez daha Batı medeniyetinin, Avrupa'nın göbeğinde insanlık ve demokrasi dışı görüntülerle karşılaştık. Tek dişi kalmış canavarlar yeniden hortladı. Avrupa'da gittikçe yaygınlaşan İslamofobia, yabancı düşmanlığı ve Türkiye düşmanlığı... Bunlar üst üste geldi. Sorumsuz siyasiler, aşırı sağın peşine takılan siyasetçiler, hiçbir medeniyetin kabul etmeyeceği sahneleri adeta tiyatro oynarcasına canlandırmaya başladılar."

"Milletimize güveniyoruz ve inanıyoruz"

Ağbal daha sonra Çumra ilçesindeki belediye konferans salonunda düzenlenen "Kararımız Evet" programına katıldı. Çok sayıda vatandaşın 'evet' pankartlarıyla karşıladığı Ağbal, salondakilerle tokalaştı.

Ağbal, burada yaptığı konuşmada, milletin 16 Nisan'da siyaseti değiştireceğini söyledi.

Yüzde 50 oy alamayanın hiçbir zaman iktidara gelemeyeceğine işaret eden Ağbal, "Milletimize güveniyoruz ve inanıyoruz. Milletimizin söyleyeceği sözün en doğrusu olacağına inanıyoruz. Onun için 16 Nisan'da büyük bir şuurla gayretle sandığa gideceğiz, gümbür gümbür gideceğiz." diye konuştu. AA