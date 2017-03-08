'Tek derdimiz Cumhuriyetimizin geleceğe yürümesi'

AK Parti Aydın İl Başkanlığını ziyaret eden Akif Çağatay Kılıç, burada yaptığı konuşmada, halk oylamasıyla ilgili yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirterek, parti teşkilatlarından, kapı kapı gezerek millete anayasa değişikliği maddelerini anlatmalarını istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikliği maddelerinin içeriğini dahi bilmediğini ifade eden Bakan Kılıç, şöyle konuştu:

"Biz herkesin elini sıkacağız, herkese işin gerçeğini anlatacağız. Kılıçdaroğlu ne kadar yanlış açıklamalar yapsa da biz işin gerçeğini anlatacağız. Biz gerçeği anlatmakla yükümlüyüz.16 Nisan'da sandıkta her türlü cevap verilecek. Milletimizin kararı başımızın üstünde, her zaman bunu söyledik. Millet ne karar verirse başımızın gözümüzün üstünde. Milletimizin bizim yanımızda yer alacağına, bizi destekleyeceğine inanıyoruz."

'Halk oylamasının ardından hedeflere kararlılıkla yürüyeceğiz'

Türkiye'nin halk oylamasının ardından 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine kararlılıkla yürüyeceğini vurgulayan Bakan Kılıç, anayasa değişikliğinin bu hedefler için hazırlandığını belirtti.

Bakan Kılıç, şöyle devam etti:

"Tek derdimiz, tek amacımız milletimizin, demokrasimizin, Cumhuriyetimizin çok daha kuvvetli şekilde geleceğe yürümesi. 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün başını çektiği hainler, darbeciler bu ülkeyi, bu cennet vatanı karanlığa gömmek istedi. Biz 17-25 Aralık'ın da bir darbe girişimi olduğunu, hukuk kullanılarak darbe yapılmak istendiğini söyledik. Çünkü 15 Temmuz gecesi biz ailelerimize, bu milletin evlatlarına 'geleceğinizi kurtarın' demek durumunda olduk, onlarla birlikte sokaklara indik. Bu darbecilere milletimiz gereken cevabı verdi. 15 Temmuz gecesi karanlığa gömülmek istenen bu ülke, 16 Temmuz sabahına çok daha kuvvetli bir demokrasiyle hukukuna sahip çıkmış şekilde, devleti ve milletiyle kaynaşmış şekilde uyandı. Tüm dünyaya bir demokrasi dersi verdik. Bizim hiç kimseden fikir özgürlüğü konusunda ders almaya ihtiyacımız yok."

Halk oylamasına "hayır" diyenlerin nasıl bir birliktelik içinde olduklarını anlamaları gerektiğini vurgulayan Bakan Kılıç, kendilerini ayrımcılıkla suçlayanların, bugüne kadar ülkesine, devletine, milletine ne kadar fayda sağladıklarını düşünmelerini istedi.

Ayrımcılık değil bir durum tespiti yaptıklarını aktaran Bakan Kılıç, "Biz demokrasiye inanan ve demokrasinin kuvvetlenmesi için bu yollarda koşanlarız." ifadesini kullandı.