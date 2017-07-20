'Tehditleri değerlendirir, karşılığını elbette veririz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye hakkındaki açıklamalarına ilişkin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin hiçbir tehdit ve şantaj karşısında boyun eğmediğini vurgulayarak, "Dolayısıyla bu tehditlerin de şantajların da Türkiye'de karşılık bulmayacağını bilmesi gerekiyor." dedi.

Çavuşoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü çerçevesinde bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'de (KKTC) Boğaz Şehitliği'ni ziyaretinde, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye hakkındaki açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Gabriel'in Türkiye'de teröre destek verenlerin ve casusluk suçlamasıyla tutuklananların serbest bırakılmasını talep ettiğini hatta Türkiye'ye bunun için süre verdiğini anımsattı.

Çavuşoğlu, "Yani Türk yargısını hiçe sayan ve diplomatik nezaketten uzak bir yaklaşım ve üslupla böyle bir talepte bulunuyor." dedi.

Almanya'da 2000 ve 2007 yılları arasında 8’i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasının yıllardır devam ettiğini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'den ise bir gün içinde yargı kararı verilmesinin talep edildiğine dikkati çekti.

Türkiye söylediğinde "yargı tarafsız, bağımsız, görevini yapıyor" denildiğini ancak Türkiye'ye gelince "derhal çıkartın" gibi bir tutumun bulunduğunu ifade eden Çavuşoğlu, bunun çifte standart olduğunu, Türkiye'nin bunu kabul etmediğini ve doğru bulmadığını söyledi.

"Türkiye'nin hiçbir tehdit ve şantaja boyun eğmeyeceğini en iyi Almanya bilir"

Türkiye hakkındaki seyahat ve yatırım uyarılarını hatırlatan Çavuşoğlu, bu konuları Gabriel ile Mart ayında görüştüklerinin belirtti.

Gabriel'in "Türkiye'ye yönelik ekonomik tehditte bulunamayacaklarını ve iş adamları ve turistleri cezalandırmanın doğru olmadığını" söylediğini aktaran Çavuşoğlu, Türkiye'ye gelen 5 milyon civarındaki Alman veya Antalya'da yaşayan on binlerce Alman ile "Türkiye'ye gelip ajanlık yapan ya da teröre destek veren yani suç işleyen kişilerin" aynı kefeye konulamayacağını dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını, şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla Türkiye'ye yönelik bu tür tehditleri olgun ve ciddi bir devlete yakıştıramıyoruz. Esasen Berlin, Türkiye'yi ve Türkleri en iyi bilen başkenttir. Tarih boyunca tüm kurulan Türk devletlerinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin hiçbir tehdit ve şantaj karşısında boyun eğmediğini en iyi Almanya bilir, Berlin bilir. Dolayısıyla bu tehditlerin de şantajların da Türkiye'de karşılık bulmayacağını bilmesi gerekiyor."

Sorun varsa oturulup konuşulması gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin olaylara devlet ciddiyeti ile yaklaştığının altını çizdi.

Çavuşoğlu, "Yargımızın gereğini yapacağı konusunda kimseye söz söyletmeyiz. Bize bu yönde yapılan tehditleri de aynı devlet ciddiyetiyle değerlendirir ve bunun karşılığını da elbette veririz. Bakan Gabriel'in yargıya müdahale taleplerini reddetmem üzerine yaptığı hırçın açıklamalar da doğrusu iki ülkenin dostluğuna da müttefikliğine de sığmaz, birçok alanda yaptığımız iş birliğiyle de bağdaşmaz." diye konuştu.