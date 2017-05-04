  • 05 MAYIS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » 'Tefrikaya değil, toplu vuracak yüreklere ihtiyacımız var'

'Tefrikaya değil, toplu vuracak yüreklere ihtiyacımız var'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından, "Bizim tefrikaya değil, toplu vuracak yüreklere ihtiyacımız var." mesajını paylaştı.

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Tefrikaya değil, toplu vuracak yüreklere ihtiyacımız var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Bizim tefrikaya değil, toplu vuracak yüreklere ihtiyacımız var. Bizim birliğe, beraberliğe, safları daha da sıkılaştırmaya ihtiyacımız var." mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından, paylaşımda bulundu.

"Biz bugüne kadar hep 80 milyonun tamamının gönlünü kazanmayı hedefleyen bir anlayışla çalıştık." ifadesini kullanan Erdoğan, şu mesajları paylaştı:

"Bizim tefrikaya değil, toplu vuracak yüreklere ihtiyacımız var. Bizim birliğe, beraberliğe, safları daha da sıkılaştırmaya ihtiyacımız var. Bizim, Peygamber Efendimizin ifadesiyle 'tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi' kenetlenmeye ihtiyacımız var. İnşallah bundan sonra da toplumumuzun her bir ferdini kucaklamanın, kardeşliğimizi büyütmenin mücadelesini vereceğiz. İlkelerimizden, hassasiyetlerimizden, bizi biz yapan köklü değerlerden asla taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz."

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, twitter
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