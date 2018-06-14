Tebriz-Van tren biletleri 10,8 euro olacak

İran ile Türkiye arasında trenle yolcu taşımacılığı yeniden başlıyor.

Seferlere, Van'da terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle 1 Ağustos 2015'ten bu yana ara verilmişti.

Yolculuk başlıyor

TCDD Taşımacılık AŞ ile İran İslam Cumhuriyeti Demiryolları arasında anlaşmaya varıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yolculuğun yeniden başlayacağını söyledi.

Bilet ücreti 10,8 avro

İlk seferler için 18 Haziran'da Tebriz'den, 19 Haziran'da da Van'dan trenler hareket edecek. Bakan Arslan, bilet fiyatını açıkladı:

"Her pazartesi Tebriz'den her salı Van'dan trenler kalkacak. Tebriz-Van hattındaki tren işletmeciliği toplam 4 adet kuşetli vagonla gerçekleştirilecek. 240 kişi kapasiteli tren Tebriz'den Van'a 8 saatte varacak. Bilet ücreti 10,8 avro olacak."

Kaynak: AA, TRT Haber