TCG Sancaktar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Sanayi ve Ticaret AŞ (ADİK Tersanesi) tarafından inşa edilen gemilerden TCG Bayraktar'ın ardından ikincisinin teslimi dolayısıyla düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, Türk karasuları ve dünyanın dört bir yanında huzuru, adaleti ve barışı sağlamak amacıyla çıkılan bu yolda, ülkenin her alanda kendisini teçhiz etmesi, eksiklerin tamamlanması ve hedefe doğru tam yol ilerlenmesi gerektiğini kaydetti.

Bu amaca ulaşmak için her alanda yılmadan, yorulmadan çalışmalarını sürdürdüklerini ve ülkeyi güçlendirecek, gelişmesi ve ilerlemesine katkı sağlayacak projelere destek vermeye devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Bugün askeri gemi ile deniz altı inşası ve savunma sanayi alanında Türkiye, gurur verici başarılara imza atmaktadır. Sancaktar, Deniz Kuvvetlerimizin amfibi gücünü idame ettirmek ve çağın gereklerine uygun olarak geliştirmek hususundaki kararlığımızın göstergelerinden biridir. Deniz Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak, hareket ve lojistik görevlerine katkı sağlayacak olan Sancaktar'ın, ülkemize, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sancaktar'ın ülkemize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm katılımcıları en kalbi duygularımla selamlıyorum."

"Türk mühendisi, işçisi ve denizcisinin teri var"

Törende konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ise TCG Sancaktar'ın dizaynından inşasına kadar her safhasında Türk mühendisi, işçisi ve denizcisinin aklı ve terinin bulunduğunu ifade etti.

Deniz Kuvvetleri'nde sayıları her geçen gün artan milli gemi ve silah sistemlerine bir yenisini eklemenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Özbal, "Bin yıla uzanan tarihiyle ülkemizin bekası ve çıkarları uğruna çevre ve dünya denizlerinde etkinlikle varlık gösteren Deniz Kuvvetlerimiz, bugün gelinen noktada hem bölgemizin hem de dünya barışının teminatı ve dünyanın en etkili deniz güçlerinden biridir" dedi.

Uluslararası çevrelerden övgü ve takdir

Daha önce denize indirilen TCG Bayraktar'ın bugüne kadar Deniz Harp Okulu öğrencilerinin Malta, Ukrayna ve Rusya'da açık deniz eğitim seyrine katıldığına değinen Özbal, ayrıca geminin uluslararası tatbikatlarda da komuta kontrol gemisi görevini yaptığını kaydetti. Bu başarılı görevlerin uluslararası çevrelerde de övgü ve takdirle karşılandığına işaret eden Özbal, bunun da Türk savunma sanayinin tanıtılmasına önemli katkı sağladığını bildirdi.

Koramiral Özbal, TCG Bayraktar ve Sancaktar'ın dünya bahriyeleri arasındaki amfibi gemiler arasında üstün özellikleriyle öne çıktığını, aynı zamanda sahip olduğu sistem ve cihazlarla Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı gösterdiğini söyledi.

TCG Bayraktar'ın, Deniz Kuvvetlerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "memleket sanayisinden fışkıracak donanma" hedefine bir adım daha yaklaştırdığının altını çizen Özbal, gemilerin inşası sürecinde emeği geçen herkese şükranlarını sundu.

Kaynak: AA