TCG 18 Mart denizaltısının 1 günü

Türk donanması il denizaltı faaliyetini 2 denizaltı ile bundan tam 130 yıl önce başladı ve o günden bugüne büyüyerek geldi. Günümüzde 3 sınıftan toplam 12 denizaltı ile bölgenin en büyük ve en etkili filolarından birine sahip.

TRT Haber ekibi Gölcük Donanma Komutanlığı'nda filonun en modernlerinden Preveze sınıfı TCG 18 Mart'ın bir günlük yolculuğuna eşlik etti.

Denizaltı personelinin hazırlıklarını tamamlamasıyla personel denizaltıya biniş yapıyor ve limandan ayrılıyor. Açık sulara doğru hareket eden denizaltı tüm kapakları kapatılarak santral ve manevra dairelerinin kontolünde dalış için hazırlıklara geçiyor.

Dış dünya ile bağlantı kesiliyor

Dalışla birlikte denizaltı içinde günlük yaşam da başlıyor. Personelin internet, televizyon ve radyo yayını gibi iletişim imkanları tamamıyla kesiliyor. Dış dünya ile iletişim yalnızca telsiz aracılığıyla sağlanıyor.

150 metrekarelik alanda 45 personel

62 metre boyunda, 6 metre genişliğinde ve 5,5 metre yükseliğinde olan denizaltıda günlük yaşam ise oldukça zor. 45 kişilik mürettebata 150 metrekarelik bir alan kalıyor. Personel kendilerine kalan kısıtlı alanda hem Türk deniz sularını koruyor hem de günlük yaşamlarını devam ettiriyor.

Denizaltıda 45 personel için 31 yatak bulunuyor. Bu sebeple sıcak yatak uygulaması işletiliyor. 6 saat uyuyan personel vardiya arkadaşı tarafından kaldırılarak yatak değişimi yapılıyor.

Denizaltıda personelin yemeklerinin hazırlandığı bir de mutfak bulunuyor ve günde 3 öğün yemek çıkıyor.

2 ay hiç ikmal yapmadan seyir yapabiliyor

2 aya yakın hiç ikmal yapmadan seyredebilen denizaltıda tüm personel için yalnızca 2 lavabo 2 tuvalet ve 1 duş bulunuyor. Personel istediği zaman duş alamıyor. Duşlar komutan izninde ve maksimum 3 dakikalık süre içinde alınıyor.

Gece gündüz dengesini "Teminat" sağlıyor

Penceresiz yüzlerce metre derinlikte seyir halinde olan denizaltıda gece ile gündüzün ayırt edilmesi mümkün değil. Ayrım "Teminat" adı verilen aydınlatmanın değiştirilmesiyle personele ilan ediliyor. Böylece metobolizmanın gece gündüz kavramını koruması sağlanıyor.

Denizaltı her daim göreve hazır

TCG 18 Mart'ın torpido kovanları dolu ve mürettebatı her zaman savaşa hazır. TRT Haber ekibinin konuk olduğu ve farklı saldırı ve savunma senaryolarında denizaltıdaki savaş atmosferi izleyici ile paylaşıldı.

Seferini tamamlayan denizaltı tekrardan su yüzeyine çıkarılıyor ve limana geri getiriliyor. Görevini başarıyla tamamlayan mürettebat güneş ışığına kavuşuyor.

Kaynak: TRT Haber