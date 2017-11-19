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TBMM'nin yeni başkanı yarın belli olacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni başkanı yarın belli olacak.

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TBMMnin yeni başkanı yarın belli olacak

Meclis Başkanlığı için adaylık süreci hafta içinde tamamlandı.

Şimdi gözler Genel Kurul'da yapılacak seçimlerde.

Meclis, yeni başkanını seçmek için haftanın ilk günü mesai yapacak.

5 aday yarışacak

Meclis Başkanlığı için genel kurulda yapılacak seçimde 5 aday yarışacak.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan Meclis Başkanı adayı oldu.

HDP'den Selma Irmak, İyi Parti'den Yusuf Halaçoğlu da adaylık için başvuranlar arasında.

Seçimlerde adayın Meclis Başkanı seçilebilmesi için ilk 2 turda 367 oy alması gerekiyor.

Ancak her partinin desteklediği kendi adayı olması nedeniyle ilk 2 turda sonuç alınacak gibi görünmüyor.

İlk 2 turda başkanın seçilememesi durumunda 3'üncü turda ise salt çoğunluk olan 276 aranacak.

3'üncü turda da seçilemezse en fazla oyu alan iki adayın seçime girdiği 4'üncü turda en çok oyu alan aday yeni Meclis Başkanı olacak.

Meclis Başkanı'nın 3'üncü turda seçilmesi bekleniyor

Meclis aritmetiği göz önünde bulundurulduğunda Meclis Başkanı'nın 3'üncü turda seçilmesi bekleniyor.

Seçim turlarının tümünde gizli oylama yapılıyor.

Meclis İçtüzüğüne göre, başkanlık için bir yasama döneminde 2 kez seçim yapılıyor.

Bu nedenle seçilen Meclis Başkanı'nın görev süresi de 2 yıl oluyor. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Türkiye Büyük Millet Meclisi, TBMM başkanlığı seçimleri
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