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TBMM'nin tatile girmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

TBMM'nin 24 Haziran kesin seçim sonuçlarının YSK tarafından ilanını takip eden üçüncü günü toplanmak üzere tatile girmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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TBMMnin tatile girmesine ilişkin karar Resmi Gazetede

"Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Karara göre TBMM, 17 Mayıs'tan başlamak üzere 24 Haziran'da yapılacak Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 37. ve TBMM İç Tüzüğü'nün 3. maddelerine göre, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girdi.

Karar, Genel Kurul'un 16 Mayıs 2018 tarihli 100'üncü birleşiminde alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yüksek Seçim Kurulu, resmi gazete
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