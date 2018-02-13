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TBMM'nin "Aden Körfezi" kararı Resmi Gazete'de

Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali suları ve Arap Denizi'ndeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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TBMMnin &quot;Aden Körfezi&quot; kararı Resmi Gazetede

Türk Deniz Kuvvetleri'nin söz konusu göreve ilişkin izni, 2010'dan bu yana birer yıl süreyle uzatılıyor.

Görev çerçevesinde, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları ile Arap Denizi ve mücavir bölgelerde seyreden Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin sağlanması ile, korsanlık ve deniz haydutluğu ile mücadele hedefleniyor.

Son olarak 8 Şubat 2017 tarihli karar ile bir yıl uzatılan izin süresinin, 10 Şubat 2018 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına karar verildi.

Karada, Türk deniz unsurlarının, bölge ülkeleri karasuları dışında, denizde terörizmle mücadele görevi için yetkilendirilmesi konusu da yer aldı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, resmi gazete, Aden
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