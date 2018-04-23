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Buradasınız : » » TBMM'nin açılışının 98. yıldönümü

TBMM'nin açılışının 98. yıldönümü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 98. yıldönümü dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

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TBMMnin açılışının 98. yıldönümü

Törende, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM idari personeli katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: tören, tbmm, 23 nisan
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