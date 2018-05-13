TBMM'nin 26. yasama yılı yoğun geçti

TBMM, 26. dönemde yoğun bir yasama ve denetim faaliyeti gerçekleştirirken başta anayasa ile İçtüzük değişikliği olmak üzere çok sayıda kanun değişikliğine imza attı.

Bu dönemde TBMM Başkanlığına sunulan 645 kanun tasarısından 445'i, 2327 kanun teklifinden de 46'sı olmak üzere toplam 491 tasarı kabul edilerek kanunlaştı. Söz konusu kanunların 396'sı uluslararası anlaşmaları kapsarken halen 2264 kanun teklifi ve tasarısı komisyon ve Genel Kurul gündeminde yer alıyor.

Bu yasama döneminde 83 adet Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı alındı. Yayımlanan 31 OHAL KHK'lerinin tamamı müzakere edilirken komisyonlara gelen 25 bin 428 dilekçeden 23 bin 406'sı sonuca kavuştu. Halen 2022 dilekçenin işlemleri devam etmektedir. Sonuçlanan dilekçeler oransal bazda yüzde 92'ye denk geliyor.

1251 tezkere geldi

26. yasama döneminde TBMM Başkanlığı'na 1251 yasama dokunulmazlığı tezkeresi geldi. Bu tezkerelerden 743'ü Başbakanlığa iade edilirken 508 tezkere komisyonda.

Bu dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları ve Genel Kurulu 5910 saat çalıştı. Genel Kurul'da 341 birleşimde 2860 saat, komisyonlarda da 663 toplantıda 3060 saat görev yapıldı. Çalışmalar, 212 bin 863 sayfa tutanakla kayıt altına alınmış oldu.

Yine aynı dönemde milletvekillerince 30 bin 500 yazılı soru, 1700 de sözlü soru yöneltildi. İlgili bakanlıklarca 12 bin 396'sı yazılı, 568'i sözlü olmak üzere toplam 12 bin 964 soru önergesi cevaplandırıldı. Ayrıca, Başkanlığa yöneltilen toplam 198 yazılı soru önergesine de cevap verildiği belirtildi.

TBMM Başkanlığı'na sunulan 3 bin Meclis araştırması önergesinin 66'sı görüşülürken 22 gensoru önergesinin 16'sı müzakere edildi. Ayrıca Başkanlığa 34 genel görüşme önergesi ile 2 Meclis soruşturması önergesi verildi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, yoğun geçen bir yasama yılını tamamlamak üzere olduklarını belirterek, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin Türk milletine, demokrasiye ve Meclis'e hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman başta olmak üzere birleşimleri yöneten Başkanlık Divanı üyelerine, parti gruplarının başkan vekillerine ve tüm milletvekillerine gayretleri için teşekkür etti.

Kaynak: AA