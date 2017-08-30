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TBMM'den eski Meclis'e geçit töreni düzenlendi

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis'e kadar geçit töreni düzenlendi.

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TBMMden eski Meclise geçit töreni düzenlendi

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus'taki eski Meclis binasına kadar geçit töreni düzenlendi.

TBMM'nin Dikmen Kapısı önünden başlayan yürüyüşe, tören birlikleri karargahı, muharip ve iç güvenlik gazileri ile Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde gazi olanlar da katıldı.

Askerlerin büyük boy Atatürk posteri ve Türk bayrağı taşıdığı resmi geçitte, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığından oluşan Karma Bando marşlar seslendirdi.

Askerlerin, "Her Türk asker doğar", "Her şey vatan için", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Vatan sana canım feda" diyerek yürümeleri, vatandaşlarca uzun süre alkışlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliğinin de yer aldığı törende, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gazilerini temsil eden askerlerin bulunduğu "Tarihi Bölük" geçit yaptı.

Yaklaşık yarım saatlik yürüyüşün ardından tören birliği, Atatürk Bulvarı'ndan eski Meclis'in bulunduğu Ulus'a vardı.

Atlı polisler eşlik etti

Ulus Meydanı'nda vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan kortej, eski TBMM önünde geçit törenini tamamladı.

Karma bandonun burada seslendirdiği marşlara, vatandaşlar da eşlik etti.

Atatürk Bulvarı boyunca emniyet birimlerince geniş güvenlik önlemleri alındı. Bulvara çıkan bütün yollar kapatılırken, çevik kuvvet ve atlı polisler de güzergahta güvenliği sağladı.

Etiketler: tbmm, Geçit Töreni, eski meclis, 30 Ağustos Zafer Bayramı
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