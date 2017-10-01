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Buradasınız : » » TBMM'de yeni yasama yılı dolayısıyla tören düzenlendi

TBMM'de yeni yasama yılı dolayısıyla tören düzenlendi

26. Dönem 3. Yasama Yılı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

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TBMMde yeni yasama yılı dolayısıyla tören düzenlendi

 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törene Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM başkanvekilleri Ahmet Aydın ve Ayşe Nur Bahçekapılı, AK Parti Grup başkanvekilleri Naci Bostancı, Mustafa Elitaş, CHP Grup başkanvekilleri Özgür Özel, Levent Gök ve Engin Altay, MHP Grup başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM bürokratları katıldı.

Etiketler: yeni yasama yılı, tbmm, meclis, ismail kahraman
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