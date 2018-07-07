TBMM'de yemin töreni tamamlandı

TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı. TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem milletvekillerinin yemin töreni sona erdi.

Genel Kurul'da milletvekillerinin yemini 10.5 saat sürdü. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu nedeniyle, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ikinci en yaşlı üye sıfatıyla birleşimi yönetti.

TBMM'de yemin töreni başladı. https://t.co/dZZgyuP9g4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Temmuz 2018

Devir teslim töreni

Yemin töreninden önce devir teslim oldu. Yılmaz, başkanlık mührünü Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman'dan aldı ve açılış konuşmasını yaptı.

Toplam 600 vekil

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte ilk kez 600 vekil yemin etti.

Başkanlık Divanında Meclis'in en genç milletvekillerinden AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel görev aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birleşim açılırken locadaki yerini aldı.

Erdoğan'a, TBMM Başkanlığı görevini devreden İsmail Kahraman, TBMM Geçici Başkanvekili olarak AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü eşlik etti.

İlk yemin Yılmaz'dan

Genel Kurul'da daha sonra İstiklal Marşı okundu. Milletvekili sıralarına kırmızı karanfil ve TBMM logolu kokart bırakıldı.

TBMM'de 27. dönem yemin töreni devam ediyor. Ayrıntılar @trthaber Özel Yayını'nda. https://t.co/Fe6iZyCgea — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Temmuz 2018

İlk yemini eden Geçici Meclis Başkanı, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Başkanlık Divanı kürsüsündeki yerinden ayağa kalkarak yemin metnini okudu.

Engelli vekiller için rampa kuruldu

Daha sonra HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, kürsünün yanına yerleştirilen rampadan tekerlekli sandalyesiyle çıkarak ant içti.

Ardından engelli AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç yemin etti.

Başbakan Yıldırım yemin etti

Mazeret bildiren milletvekilleri de il sırasını beklemeden milletvekili andını içerken, Başbakan Binali Yıldırım da ilk yemin edenler arasında yer aldı.

İlk yemin eden bakan da Adana'dan seçilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ydu.

Birçok isim yemin töreninde

TBMM Genel Kurulundaki yemin törenini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, YSK Başkanı Sadi Güven, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, yabancı misyon temsilcileri de izledi.

İlk Bahçeli sonra Kılıçdaroğlu geldi

Bu arada, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, bazı kelimeleri eksik söylediği için yemini tekrarladı.

Genel Kurula ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli İstiklal Marşından sonra salona girdi.

Bazıları ayakta kaldı

Milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkması nedeniyle bazı milletvekillerinin ayakta kaldığı, bazılarının da komisyon sıralarına oturduğu görüldü.

Atatürk için bir dakikalık saygı duruşu

Geçici Meclis Başkanı Durmuş Yılmaz, yemin sırası Ankara'ya geldiğinde salonda bulunanları Atatürk'ün anısı için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Saygı duruşunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleri ve locada bulunan izleyicilerin alkışları eşliğinde salondan ayrıldı.

İllere göre yemin ettiler

Locaya, milletvekilleri yakınları, davetiyeyle birlikte illerine göre sırayla alındı.

İzleyicilerin de milletvekillerinin yeminini alkışlaması üzerine Yılmaz, TBMM İçtüzüğü gereği izleyicilerin sözle, alkışla düşüncelerini ortaya koyamayacağını hatırlattı.

Mehmet Ağar'ın oğlu da locadan izledi

AK Parti eski Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez kızı AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'yı, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da oğlu AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar'ı locadan izledi.

Yer düzeninde değişiklik

TBMM Genel Kurulunun yeni dönemdeki yerleşim düzeni de değişti.

Başkanlık Divanının sağına göre sırayla İYİ Parti, MHP, HDP, CHP ve AK Parti grupları yer aldı. Kürsüde milletvekilleri için yemin metni konuldu.

Yemini 4. seferde okuyabildi

Yemini CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, milletvekili andını 4. seferinde doğru bir şekilde okudu.

İlk ikisinde yanlış okuyan Ünsal, daha sonra Yılmaz'ın yanına gitti. Yeniden kürsüye gelerek andını içen Ünsal, bu kez de doğru yemin edemedi.

Durmuş Yılmaz frak giydi

Ünsal, gözünde sıkıntı olduğunu söyleyerek milletvekillerinden özür diledi. Yemini 4. seferinde doğru okuyan Ünsal'ı bütün milletvekilleri alkışladı.

Bu arada İçtüzük'te yapılan son değişiklikle TBMM Başkan ve başkanvekillerinin frak giyme zorunluluğu kaldırılmıştı.

Mustafa Destici BBP vekili olarak yer aldı

Buna rağmen TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz frak giymeyi tercih etti.

TBMM'nin internet sitesinde, seçimlerde ittifaka göre AK Parti listelerinden Ankara Milletvekili seçilen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici BBP milletvekili olarak yer aldı.

TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, birleşimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni için, 9 Temmuz Pazartesi günü saat 16.30'de toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: TRT Haber