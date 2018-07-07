TBMM'de yemin töreni başladı

TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı.

TBMM, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu nedeniyle ikinci en yaşlı üye sıfatıyla İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı.

Devir teslim töreni

Yemin töreninden önce devir teslim oldu. Yılmaz, başkanlık mührünü Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman'dan aldı ve açılış konuşmasını yaptı.

600 vekil için yemin töreni

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte ilk kez 600 vekil yemin ediyor.

Başkanlık Divanında Meclis'in en genç milletvekillerinden AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel görev aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birleşim açılırken locadaki yerini aldı.

Erdoğan'a, TBMM Başkanlığı görevini devreden İsmail Kahraman, TBMM Geçici Başkanvekili olarak AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü eşlik etti.

İstiklal Marşı okundu

Genel Kurul'da daha sonra İstiklal Marşı okundu. Milletvekili sıralarına kırmızı karanfil ve TBMM logolu kokart bırakıldı.

Kaynak: TRT Haber