TBMM'de 'Medya ve Demokrasi' etkinliği düzenlendi

TBMM'de, Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) tarafından "Medya ve Demokrasi" etkinliği düzenledi.

Başbakan Binalı Yıldırım, TBMM Tören Salonununda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, burada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu bildirdi.

"Etki gücü bu kadar yaygın olan bir birliğin etkinliğine katılmasaydım herhalde sonuçları farklı olabilirdi." diye espiri yapan Yıldırım, "Marifet iltifata tabidir. Başarının mutlaka ödüllendirilmesi, teşvik edilmesi lazım. Yeni başarılara ulaşmak için buna ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde herhalde eşi benzeri görülmemiş bir iştir. İlk defa silaha, tanka, uçağa, helikoptere, füzelere karşı millet göğsünü siper etmiş ve bu alçakça girişimi bertaraf etmiştir. Bir kez daha Türk milletinin ne kadar asil, büyük bir millet olduğunu hep beraber 15 Temmuz gecesi gördük, şahit olduk. 15 Temmuz alçak darbe girişiminin kahramanları var. Bunların başında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik ve dirayetli duruşu, hükümetimizin kararlılığı ve aziz milletimizin meydanlara inip bu darbecilere karşı gösterdiği kahramanlık var. Ancak bu darbe girişiminin bastırılmasında en büyük rolü medya organlarımız oynamıştır. Bu kalkışmanın başladığı ilk saatlerden itibaren hiçbir telkin olmadan, hiçbir şey kendilerine söylenmeden, gerek bizim gerek Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalarla beraber bütün görsel, sosyal medya mecraları adeta ağız birliği yapmış gibi darbeye karşı net duruşlarını ortaya koşmuşlar ve darbecilerin kimyasını bozmuşlardır. Bu vesileyle burada bulunan bütün basın mensuplarına, o karanlık gecede ülkemizin aydınlanması için gösterdiğiniz büyük kahramanlık büyük vatanseverlik için teşekkür ediyorum."

Yıldırım, etkinliğin anısına kurum temsilcilerine ödüllerini verdi.

Törende, şu isimler ödülleri aldı:

"Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, Anadolu Ajansı adına Kurumsal İletişim Direktörü Esra Kireçci, Tekirdağ Çerkezköy Radyo Haber Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Kardeş, Konya Kon TV'den Nurettin Bay ve Mustafa Tatlısu, Kayseri Elif TV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Hamurcu, İstanbul Radyo Trafik Genel Yayın Yönetmeni Cezayir Doğan, Elazığ Kanal 23 Televizyonundan Murat Varol, Armoni FM ve Radyo 03'ten Ömer Elçi, Kral FM Grubu Genel Koordinatı Mehmet Akbay, Ülke TV'den Bekir Gündoğan, NTV'den Oğuz Haksever, HaberTürk Genel Müdürü Veyis Ateş, A Haber Genel Müdürü Abdülhalik Çimen, 24 Televizyonu Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Digitürk Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Müdür Yardımcısı Eren Demircan, Türksat Anonim Şirketi Genel Müdürü Cenk Şen, Doğan TV Ankara Temsilcisi Hande Fırat, CNN Türk Haber Koordinatörü Ali Güven ve TRT Genel Müdürü Şenol Göka."

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun ödülünü de Genel Müdür Şenol Göka Başbakan Binali Yıldırım'ın elinden aldı.