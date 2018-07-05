TBMM'de kaydını yaptıran milletvekili sayısı 365 oldu

Mazbatalarını alan milletvekillerinin Meclis'teki kayıt işlemleri bugün de devam etti.
Mecliste bugün 114 milletvekili kayıtlarını yaptırırken, toplamda kayıt yaptıran milletvekili sayısı ise 365'e ulaştı.
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Bugüne kadar AK Parti'den 193, CHP'den 78, MHP'den 42, İyi Parti'den 34 ve HDP'den 18 milletvekilinin kayıt işlemleri tamamlanmış oldu.
Kaynak: AA