TBMM'de 383 saatlik bütçe maratonu

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurul'daki görüşmeleri, 383 saat 21 dakika sürdü. Bütçe görüşmelerinde 6 bin 792 sayfa tutanak tutuldu.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 24 Ekim tarihinde başlayan bütçe maratonunda 113 kamu kurum ve kuruluşu ile 110 üniversitenin bütçeleri müzakere edildi. 29 Kasım'a kadar devam eden görüşmelerde, 21 birleşimde 227 saat 29 dakikalık çalışma yapıldı.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 763 milyar liralık bütçeden 134 milyar lira eğitime, 127 milyar lira sağlığa, 85,1 milyar lira ise yatırıma ayrıldı.

Komisyondaki yoğun çalışmanın ardından 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı, 11 Aralık Pazartesi TBMM Genel Kurulu'na geldi. Cumartesi ve pazar günleri dahil aralıksız çalışmalarını sürdüren Genel Kurul, bütçe görüşmeleri kapsamında 14 birleşim gerçekleştirdi.

Genel Kurul'un Cuma günü sona eren bütçe mesaisi ise 155 saat 52 dakika sürdü. Bütçe görüşmelerinde 6 bin 792 sayfa tutanak tutuldu.

Kaynak: AA