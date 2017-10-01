TBMM'de 26. Dönem 3. Yasama Yılı resepsiyonu yapıldı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 26. Dönem 3. Yasama Yılının başlaması dolayısıyla Mecliste resepsiyon verdi.

Tören salonunda düzenlenen resepsiyona, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, YSK Başkanı Sadi Güven, bazı Bakanlar Kurulu üyeleri, milletvekilleri, bürokratlar, kuvvet komutanları, yabancı misyon temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Meclis Başkanı Kahraman, konukları tören salonunda tek tek karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ise tören salonunun bulunduğu binanın önünde karşıladı ve resepsiyon sonrasında da buradan uğurladı.

Meclis Başkanı Kahraman'a resepsiyonda kızı Emine Kahraman eşlik etti.

Resepsiyona ilk gelen lider Başbakan Binali Yıldırım oldu.

Kahraman, Genel Kurul toplantısı sonrasında odasında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin katıldığı görüşmeye davet edilmesi konusunda iletişim aksaklığı yaşanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu resepsiyona gelişinde öperek karşıladı. Kahraman, Kılıçdaroğlu ile kısa süre sohbet de etti.

Rozetlerini değiştirdiler

TBMM Başkanı Kahraman ile salonu dolaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile ayaküstü sohbet etti. Bu sırada Bakan Eroğlu, Suruç Ovası'nı sulayan pompaların, yarından itibaren istenen şartlar sağlanıncaya kadar durdurulacağını ve su verilmeyeceğini bildirdi.

Eroğlu'nun, enerji ücretini Devlet Su İşlerinin ödediğini söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suyu kesmeyin, Suruçlular parasını öder." dedi.

Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanına gelerek, bir süre sohbet etti.

Erdoğan, Adan ile rozetlerini değiştirirken, Adan "Bayrak değişimi" diyerek espri yaptı

Bahçeli'nin yakasındaki Türk bayrağı rozetine işaret eden Erdoğan, "Renkleri değiştirmişsiniz." dedi. Bahçeli de elbiselere göre değiştiğini söyledi.

Daha sonra sohbete TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım da eşlik etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan'ın Türk bayrağı rozetini beğenen Erdoğan, Adan'ın rozetinin fosforlu olduğunu kaydetti. Erdoğan, Adan ile rozetlerini değiştirirken, Adan "Bayrak değişimi." diyerek espri yaptı. Erdoğan, "Hayırlı olsun." derken, Kahraman, güzel bir değişim olduğunu ifade etti.

Rozet değişiminden sonra Erdoğan, Bahçeli'ye, yeni yasama yılının hayırlı olması ve daha başarılarla dolu olmasını temenni etti.

Öte yandan konuklar resepsiyonun düzenlendiği salona bu yıl ilk kez X- Ray cihazından geçerek girdi.