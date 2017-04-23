TBMM'de 23 Nisan resepsiyonu düzenlendi

Kahraman, TBMM Tören Salonu girişinde karşıladığı davetlilerle tek tek tokalaştı.

Resepsiyona, liderlerden ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gelirken, daha sonra Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli resepsiyona katıldı. İsmail Kahraman, liderlere "Hoşgeldiniz" diyerek, kısa süreli sohbet etti.

Daha sonra salona geçen Kahraman, Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve kuvvet komutanlarının bulunduğu masalara geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarına Meclisteki tadilatla ilgili bilgi veren İsmail Kahraman, tören salonunun üst kısımlarını yenilediklerini, perdelerin değişeceğini söyledi.

Akar'ın, "Perdeler güzel, değil mi?" demesi üzerine Kahraman, perdelerin güzel olduğunu, ancak daha güzel yapacaklarını belirtti.

Komutanlara, kış bahçelerini görüp görmediklerini de soran TBMM Başkanı Kahraman, "Dışarı çıkıp, duvarın kenarına oturmaktan kurtarmak için... Onu da çok güzel yaptık. Epey yenilemeler yaptık." dedi.

Aşağıda bir de mescit yaptıklarını dile getiren Kahraman, "Yenileme güzel bir hadise." diye konuştu.

Bir gazetecinin, kulislere yönelik yapılan değişiklikleri eleştirenlerin de olduğunu, eskinin korunması gerektiğini düşünenlerin bulunduğunu anımsatması üzerine İsmail Kahraman, "Eskiyorsa aynı elbiseyi giyiyor musunuz? Yenilenme. Biz büyük devletiz. 1960'ta açıldı burası, 57 sene. Pencereler 'beni bırak' diyor. Mecburuz." değerlendirmesinde bulundu.

Resepsiyona, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, eski ve yeni milletvekilleri, Meclis bürokratları ve yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Kılıçdaroğlu resepsiyonda kısa süre kalırken, Yıldırım ve Bahçeli ise salondan son ayrılanlar arasında yer aldı. Kahraman, Başbakan Yıldırım'ı makam aracına kadar uğurlamasının ardından resepsiyondan ayrıldı.

Resepsiyon boyunca Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçıları tasavvuf müziği çaldı.

İkramlar arasında, TBMM amblemli pasta ile TBMM amblemi işlenmiş karpuz dikkati çekti.