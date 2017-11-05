TBMM torba tasarı ve bütçe için mesai yapacak

Meclis Genel Kurulunda "torba tasarının" görüşmeleri sürdürülecek, Plan ve Bütçe Komisyonunda ise 7 bakanlığın bütçesi ele alınacak.

TBMM Genel Kurulunda, 7 Kasım Salı günü, beş bölüm halinde ele alınacak 127 maddelik "torba tasarının" müzakerelerine birinci bölüm üzerinden devam edilecek.

Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na göre, araçlarda MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı, 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olacak.

Buna göre, MTV 1300 cc ve aşağısı araçlar için, fiyatı 40 bini aşmayanlarda 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.

Konuşma, internet, yayıncılık gibi haberleşme hizmetlerinden farklı farklı alınan ÖİV, her bir hizmet için yüzde 7,5 olacak.

Çalışanların ücretlerinin 2017 yılı eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında bin 404 liranın altına düşmemesi için ilave asgari geçim indirimi sağlanacak.

Bakanlar Kuruluna, Gümrük Giriş Tarife Cetveli'nde yer alan eşyaların gümrük vergisi had ve nispetlerini yüzde 50'ye kadar yükseltme, sıfıra kadar indirme veya cetveldeki had ve nispetleri yüzde 50'sine kadar artırma yetkisi verilecek.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında istihdam hakkı bulunan hak sahipleri, yaş sınırı aranmaksızın bu haktan yararlanacak. Terörle mücadele sırasında yaralanan vazife malulleri ile 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin bastırılmasında yaralanan ilköğretim, ortaokul ve ilkokul mezunları, hizmetli yerine memur kadrosuna atanabilecek.

Bazı kamu lojmanları satışa çıkacak.

Belediye ve bağlı idareler, mabetlerin yanı sıra eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere de indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilecek.

Meyveli gazoz, alkolsüz bira ve enerji içeceklerinden yüzde 20 ÖTV alınacak, limonata ve meyve aromalı maden suları kapsam dışında kalacak.

"Projesi olan ancak kaynağı bulunmayan girişimcilere finansman sağlayacak" kitle fonlaması uygulaması hayata geçiriliyor.

Plan ve Bütçe Komisyonunun bütçe takvimi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2018 yılı bütçe mesaisine devam edecek.

Komisyonun bu haftaki bütçe takvimi şöyle:

6 Kasım Pazartesi: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türk Patent Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü.

7 Kasım Salı: Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler.

8 Kasım Çarşamba: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı.

9 Kasım Perşembe: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı.

10 Kasım Cuma: Kalkınma Bakanlığı, Türki·ye İstatistik Kurumu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeni·z Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Kalkınma Ajansları.

Diğer komisyonlar

TBMM Çevre Komisyonu, 8 Kasım Çarşamba günü, Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı'nı görüşecek.

TBMM KİT Komisyonu denetimlerine devam edecek. Komisyon bünyesinde oluşturulan alt komisyon, 9 Kasım günü Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu ile TKİ Genel Müdürlüğünde toplantı yapacak.

Çölyak Hastalığı Araştırma Komisyonu da çalışmalarına devam edecek.

AK Parti, CHP, HDP ve MHP'nin grup toplantıları yapılacak. AK Parti Grup Toplantısında bu hafta milletvekillerine, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hitap edecek.

Kaynak: AA