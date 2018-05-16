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TBMM tatile girdi

Meclis, 24 Haziran kesin seçim sonuçlarının YSK tarafından ilanını takip eden üçüncü günü saat 14.00'de toplanmak üzere tatile girdi.

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TBMM tatile girdi

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Etiketler: tbmm, 24 Haziran
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