Meclis, 24 Haziran kesin seçim sonuçlarının YSK tarafından ilanını takip eden üçüncü günü saat 14.00'de toplanmak üzere tatile girdi.
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TBMM tatile girdi
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