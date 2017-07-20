TBMM İçtüzüğü değişiyor

TBMM Anayasa Komisyonunda, içtüzük değişiklik teklifinin "Meclisten geçici çıkarma cezasını" düzenleyen 15. maddesi 5 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi.
Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.
Bugünkü müzakerelere, teklifin, "Meclisten geçici çıkarma cezasını" düzenleyen 15. maddesinden devam edildi.
AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla maddeye ilişkin değişiklik önergesi verildi.
Görüşmelerin ardından değişiklik önergesi ve teklifin 15. maddesi kabul edildi.