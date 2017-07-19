TBMM İçtüzüğü değişiyor

TBMM Anayasa Komisyonu'nda, İçtüzük değişiklik teklifinin, "TBMM'nin bina ve arazisine silahla girmek" ile "Genel Kurulun çalışma düzenini bozucu döviz, pankart getirmek ve kullanmak" hükümlerinin, milletvekillerine yönelik kınama nedenleri arasında olmasını öngören 14. maddesi, 4 saatlik müzakerenin ardından kabul edildi.

Anayasa Komisyonunda, Meclis İçtüzüğü'ne ilişkin AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan ortak teklif görüşülüyor.

Teklifin, "TBMM'nin bina, tesis, eklenti ve arazisine silahlı olarak girmek" ile "Genel Kurulun çalışma düzenini ve huzurunu bozucu döviz, pankart ve benzeri materyali getirmek ve kullanmak" hükümlerinin, milletvekillerine yönelik kınama nedenleri arasında olmasını öngören 14. maddesi üzerindeki görüşmelerde, CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında kısa süren tartışma yaşandı.

Usluer'in, "Çatlak, kinaye dolu sözleri duyuyorum." sözlerine Akçay, "Kaba ve çiğ konuşuyorsunuz." yanıtını verdi.

Komisyona başkanlık eden AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz'ün, "Başkanlık Divanı'na hitap ederek konuşun" uyarısı üzerine Usluer, "Asıl bu konuşmayı yapan Akçay'ı uyarın." dedi.

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, milletvekilinin TBMM Genel Kuruluna silahla girme konusunun nasıl denetleneceğini sorarak, "Çünkü, milletvekili ve araçları aranamıyor." dedi.