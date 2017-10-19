TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplandı

Komisyon, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığında toplandı.

İşler, basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, bir önceki toplantıda görüşülmeye başlanan "Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2016 Yılı Raporu"nun MİT Müsteşarlığına ait kısımlarının ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla kapsamlı incelemesinin yapıldığını bildirdi.

Açıklamada, komisyonun rapora ilişkin müzakereler çerçevesinde çalışmalarına devam edeceği kaydedildi.