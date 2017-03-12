TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta neler görüşülecek?

Meclis, gelecek haftaki yoğun mesaisinden sonra, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması nedeniyle çalışmalarına ara verecek.

TBMM Genel Kurulu, son bir aylık mesaisinde 88 ülke ile imzalanan anlaşmaların onaylanmasına ilişkin 225 tasarıyı kabul ederek rekor kırdığı haftadan sonra, bu hafta iki tasarı için mesai yapacak.

"Temel kanun" olarak bölümler halinde görüşülecek bu tasarılar; Türkiye Uzay Ajansı Kurulmasına ilişkin tasarı ile Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi kurulmasına ilişkin tasarıdan oluşuyor.

Türkiye Uzay Ajansı Kurulması ve Uzaya Yönelik Faaliyetlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısına göre, Başbakanlığa bağlı ajansın taşınır ve taşınmazları ile para, evrak ve varlıkları devlet malı hükmünde olacak.

Ajans, okyanuslar ve kutuplarla ilgili araştırma yapabilecek, buralarda geçici veya daimi araştırma merkezleri, istasyonlar kurabilecek, deneysel amaçlı uydular, uzay ve hava araçları geliştirmek amacıyla yerli veya yabancı tüzel kişilerle anlaşmalar yapabilecek.

Ajans, uzay ve havacılık alanlarında bilim insanları ile uzman ve araştırmacılar yetiştirilmesi amacıyla burs ve ödül verebilecek.

TSK, ihtiyaç duyduğu uydu ve uzay kabiliyetlerini kazanmaya yönelik olarak Ar-Ge, projelendirme, üretim, entegrasyon ve tedarik faaliyetlerini yürütebilecek, uzay sistemlerine sahip olabilecek.

Uydular ve altyapısının işletilmesi ile ilgili hak, yetki ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla Ajans ile Türksat AŞ arasında görev sözleşmesi imzalanacak.

Ajans kadrolarında, ihtiyaç duyulması halinde toplam kadro sayısının yüzde 10'unu geçmemek üzere teknik bilgi ve uzmanlıklarından yararlanmak üzere yabancı uzman istihdam edilebilecek.

107 kadro ihdas edilecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı uhdesinde toplam 107 kadro ihdas edilecek.

Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi Kurulmasına Dair Kanun Tasarına göre ise Merkez, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda temel ve uygulamalı araştırma ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirecek.

Merkezin Yönetim Kurulu; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanının teklifi üzerine Başbakan tarafından seçilecek yedi üyeden meydana gelecek.

Başbakanın başkanlığında kurul gündemiyle ilgili bakanlardan oluşan Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu oluşturulacak.

Kurul, Türkiye'nin bilim, teknoloji ve sanayi politika ve stratejilerine ilişkin kararlar alacak, öncelikli araştırma, geliştirme, teknoloji ve yenilikçilik alanları ile ilgili plan ve programları belirleyecek.

TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon bünyesinde oluşturulan Alt Komisyon, 15 mart çarşamba günü toplanacak.

Toplantıda, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) verdiği tavsiye kararlarına uymayan, uyamayan ya da KDK'nın istediği bilgi ve belge taleplerine olumlu yaklaşmayan kurumların temsilcileri dinlenecek. AA