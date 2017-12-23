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TBMM Genel Kurulu'nda 2018 bütçesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı kabul edildi.

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TBMM Genel Kurulunda 2018 bütçesi kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bütçe maratonunda yaklaşık 180 saat mesai yaptı. Görüşmeler 11 Aralık Pazartesi günü başladı ve aralıksız 12 gün sürdü.

TBMM Genel Kurulu’nde 2018 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmeleri yapıldı ve görüşmeler tamamlandı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, oylamanın elektronik olarak yapılmasını Genel Kurul'un bilgisine sundu ve oylamanın elektronik olarak yapılması kabul edildi.

Yapılan oylamada, 429 milletvekili oy kullandı. 305 kabul oyuna karşılık 124 ret oyu kullanıldı.

Daha sonra 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı oylaması yapıldı. 426 milletvekili oy kullandı ve 303 kabule karşılık 123 ret oyu kullanıldı.

Kaynak: TRT Haber/İHA

Etiketler: son dakika, bütçe kanunu tasarısı
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