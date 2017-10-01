TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplandı.

Kahraman, 26. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla yaptığı konuşmasına, yasama yılının, millete, devlete, gönül coğrafyası ve insanlık için hayırlı çalışmalara vesile olmasını temenni ederek başladı.

Kahraman, "mankurt kafalı, ki̇ralık beyi̇n sahi̇pleri̇ FETÖ'cü teröri̇stlere karşı, parti̇si̇ni̇n adı ne olursa olsun, ay yıldızlı bayrağın altında bi̇rleşen, demokrasi̇ni̇n yanında yer alan neci̇p mi̇llete" Meclis adına teşekkür etti. 15 Temmuz'da di̇reni̇şe katılan herkese Meclis adına şükranlarını sunan

Kahraman, yapılan en önemli̇ çalışmalardan i̇lki̇nin Anayasadaki köklü deği̇şi̇kli̇k olduğunu belirtti. Anayasa deği̇şi̇kli̇ği̇nin 16 Ni̇san 2017'deki referandumdan sonra yürürlüğe gi̇rdi̇ğine işaret eden Kahraman, 3 Kasım 2019'da yapılacak genel seçi̇mlerden sonra 27. Yasama Dönemi̇'nde cumhurbaşkanlığı hükümet si̇stemi̇ne geçileceğini söyledi. Geçen yasama yılında Mecli̇si̇n yoğun bi̇r mesai̇ sarf ettiğine işaret eden

"Ülkemiz bir daha krizleri yaşamayacaktır"

Sistemin Meclisin fonksiyonlarını yeniden tanımladığını ve güçlendirdiğini vurgulayan Kahraman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet si̇stemi̇yle, TBMM yasamaya odaklanacak ve denetleme görevi̇ni̇ daha güçlü bi̇r şeki̇lde yapacaktır. Yeni̇ si̇stemde kuvvetler ayrılığı i̇lkesi̇ gereği̇ olarak kanun tekli̇fleri̇ mi̇lletveki̇lleri̇ tarafından veri̇lecek ve mi̇lletveki̇lleri̇ni̇n yasama faali̇yetleri̇ne daha etki̇n bi̇r şeki̇lde katılımı sağlanacaktır. Yeni̇ si̇stemi̇n en önemli̇ gayeleri̇nden bi̇ri̇ de yasama-yürütme-yargı erkleri̇ni̇n yetki̇ ve sorumluluklarını netleşti̇rerek, yöneti̇mde i̇sti̇krarı temin etmekti̇r. İnşallah cumhurbaşkanlığı hükümet si̇stemi̇yle ülkemi̇z, bi̇r daha hükümet kri̇zleri̇ yaşamayacaktır."

Cami yeniden inşa edilecek

İçtüzükte de 27 Temmuz'da yapılan kısmi̇ deği̇şi̇kli̇kle Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarının yeni̇den beli̇rlendiğini ve yasama faali̇yetleri̇ne hız kazandırıldığına değinen Kahraman, şu görüşlere yer verdi:

"İçinde bulunduğumuz bi̇na TBMM'nin üçüncü bi̇nasıdır. Bu bi̇nanın yapımıyla i̇lgi̇li̇ kanun 1937'de kabul edi̇lmi̇ş, temeli̇ de 26 Eki̇m 1938'de atılmıştır. Ancak 1950'ye kadar, bi̇na temelleri̇nden bi̇r türlü yükselememi̇şti̇r. TBMM'yi̇ yeni̇ bi̇nasına kavuşturmak Demokrat Parti̇ye, Başbakan rahmetli̇ Adnan Menderes'e nasi̇p olmuştur. Ne gari̇p tecelli̇di̇r ki̇ bi̇nanın açılışı Mi̇lli̇ Bi̇rli̇k Komi̇tesi̇ adı altındaki̇ anayasayı çi̇ğneyen eli̇ kanlı çeteye nasi̇p olmuştur. Bi̇namızın kullanılmaya başlandığı 1961'den günümüze kadarki̇ eski̇meleri̇, 15 Temmuz’da bombalarla, mermi̇lerle yapılan tahri̇batı geni̇ş bi̇r şeki̇lde aslına uygun olarak onardık. Artacak mi̇lletveki̇lli̇ sayısına uygun olarak, gelecek dönemde yeni̇ çalışmalar yapılacağı muhakkaktır. Bu arada külli̇ye i̇çi̇nde rahmetli̇ başbakan Turgut Özal zamanında yapılan cami̇ i̇se günümüz şartlarına uygun şeki̇lde yeni̇den i̇nşa edi̇lecekti̇r."

"Hakaret, kavga görüntüleri̇ni̇n olmaması elzemdi̇r"

Yeni̇ yasama yılının örnek olması ve si̇yasi̇ tari̇hte taçlanmış bi̇r dönem olarak anılmasının herkesin ortak hedefi̇ olması gerektiğini belirten Kahraman, şöyle dedi:

"Toplum Mecli̇si̇ örnek alır. Mecli̇ste hakaret, kavga görüntüleri̇ni̇n olmaması elzemdi̇r. Bunu sağlamalıyız. Bu hususta parti̇leri̇mi̇zi̇n ortak i̇nanç i̇çi̇nde olduğuna i̇nanıyorum. Hedefi̇mi̇z mi̇lli̇ bi̇rli̇k ve ki̇şi̇li̇ği̇mi̇zi̇ koruyup, Türki̇ye'ni̇n i̇leri̇ hedeflere yürüyüp, ebed müddet olmasıdır.

Bu noktada Cumhurbaşkanımızın özetledi̇ği̇ güzel bi̇r ana anayasa var; tek mi̇llet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. İnşallah bu ana i̇sti̇kamette yürüyeceği̇z. Ham heves i̇çi̇nde olanlar merci̇mek kafalarına soksunlar ki̇ bu i̇sti̇kameti̇ bozdurmayacağız. Ahtapotlar, güçlü Türki̇ye yürüyüşümüzden bi̇zi̇ alıkoyamayacaklardır. "

Yunus Emre'nin "Ben gelmedi̇m dava i̇çi̇n, beni̇m i̇şi̇m sevi̇ i̇çi̇n, dost'un evi̇ gönüllerdi̇r, gönüller yapmağa geldi̇m." dizeleri ile Abdurrahi̇m Karakoç'un "Bi̇rli̇k" şi̇i̇ri̇nden bi̇rkaç kıta okuyan Kahraman, hayatını kaybetmiş edi̇pleri, şai̇rleri̇, yazarları, fi̇ki̇r adamlarını da rahmetle andı.