'TBMM, cumartesi günü olağanüstü toplanacak'

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Genel Kurulu'nun, Irak ve Suriye tezkeresi için 23 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da olağanüstü toplanacağını açıkladı.

26. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı nedeniyle 1 Ekim Pazar günü toplanacak olan Meclis, bu tarihten önce mesaisine başlayacak.

Mustafa Elitaş, TBMM Genel Kurulu'nun, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi için, 23 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da olağanüstü toplanacağını kaydetti.

Söz konusu Başbakanlık Tezkeresi daha önce Genel Kurul'da, 2 Ekim 2016 tarihinden 30 Ekim 2017'ye kadar uzatılmıştı.

"MHP, tam kadro Genel Kurul'da olacak"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Grubu'nun, 23 Eylül Cumartesi olağanüstü toplanacak olan Genel Kurul'da tam kadro olacağını, Irak ve Suriye Tezkeresi'ne olumlu oy vereceğini bildirdi.

AA'ya açıklama yapan Akçay, MHP Grubu'nun 23 Eylül Cumartesi tam kadro Genel Kurul'da olacağını söyledi.

Tezkereye olumlu oy vereceklerini bildiren Akçay, "Bu, yapılması planlanan referanduma karşı TBMM’den verilecek kararlı ve güçlü ses olacaktır." dedi.

Olağanüstü toplantıda Irak ve Suriye tezkerelerinin görüşüleceğini belirten Akçay, "25'inde yapılması istenen referanduma karşı, TBMM’nin Türk milleti adına vereceği kuvvetli ve kararlı adımı bütün dünya görecek." diye konuştu.