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Buradasınız : » » TBMM Başkanlı Kahraman koltuğunu devretti

TBMM Başkanlı Kahraman koltuğunu devretti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, koltuğunu Mimar Kemal Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Arda Kürşat Samaraz'a devretti.

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TBMM Başkanlı Kahraman koltuğunu devretti

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