TBMM Başkanlı Kahraman koltuğunu devretti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, koltuğunu Mimar Kemal Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Arda Kürşat Samaraz'a devretti.
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