TBMM Başkanı Yıldırım'a Şeref Madalyası verildi

Son Başbakan ve Yeni TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a, hizmet süresince gösterdiği başarılar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Devlet Şeref Madalyası verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65. Hükümetin Başbakanı Yıldırım'a, hizmet süresince gösterdiği üstün başarı dolayısıyla Devlet Şeref Madalyası tevcih etti.https://t.co/8ePrNphOYd pic.twitter.com/b1Wp5g58GQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Temmuz 2018

Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüdeydi. Erdoğan'ın kendisi için söylediği övgü dolu sözler, Binali Yıldırım'ı duygulandırdı.

Yıldırım kürsüye geldiğinde ise önce, yeni sistem ile yürürlükten kalkan Başbakanlığın mührünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.​

"O gece halkın gücü tankın gücünü yenmiştir"

TBMM Başkanı Yıldırım, iktidar oldukları 16 yıl boyunca hem ülkeyi büyüttüklerini hem de dayatmalara karşı mücadele verdiklerini söyledi.

Yıldırım şunları söyledi:

"Hiçbir zaman ülkeye ve millete hizmet yolunda nüksünmedik, mücadeleden geri kalmadık. Ülkenin artık çözülemez denen sorunlarını bir bir çözerek geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi 3 kat büyüttük. Şartlar çok da kolay değildi. Bir yandan kalkınma ve büyüme mücadelesi verirken, diğer yandan da son 50 yıldır sorun olarak yaşanmış vesayete, dayatmalara karşı da en büyük mücadeleyi vererek bugünlere geldik."

15 Temmuz hain darbe girişiminde halkın gücünün tankın gücünü yendiğini söyleyen Yıldırım şöyle konuştu:

"Darbe girişimleri, cumhurbaşkanlığı seçiminin engellenmesi, Gezi olayları, 17-25 Aralık, 15 Temmuz'da alçak FETÖ darbe girişimi. Bütün bunlara eğilmedik, dimdik durduk. Bütün bu badirelerden selamete erdik. 15 Temmuz olayı, o alçak darbe girişimi Türkiye'nin son siyasi tarihinde en fazla konuşulacak olaydır. İlk defa siyaset darbe karşısında dik durmuş, ortaya koyduğunuz liderlikle aziz milletimiz olaya sahip çıkmıştır. O gece halkın gücü tankın gücünü yenmiştir. Ay yıldızlı bayrağımız inmemiş, ezanlarımız dinmemiştir."

"Şartlar ne olursa olsun 40 yıl önce başladığımız bu yolculuk ebediyete kadar devam edecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dostluğuna değinen TBMM Başkanı Yıldırım, bundan sonraki süreçte de elinden geleni yapacağının mesajını şu sözlerle verdi:

"Şeref Madalyası benim için çok önemli bir anlam ifade ediyor. Erzincan'ın Refahiye kazasından, Kayı köyünden Bahar Hanım ve Topal Dursun'un evladı Binali Yıldırım olarak, böyle bir sorumluluğu sizinle beraber üstlenerek ülkeme ve milletime hizmet yapabildiysem, benim için en büyük mutluluk budur. Şartlar ne olursa olsun sayın Cumhurbaşkanım 40 yıl önce başladığımız bu yolculuk ebediyete kadar devam edecektir.

TBMM'nin 28. başkanı olarak, yeni sistemin ilk başkanı olarak seçilmiş bulunuyorum. Başta ülkemizin huzuru, güveni için Cumhurbaşkanlığı Hükümeti ile yakın işbirliği içerisinde çalışmak için elimden gelen tüm gayreti göstereceğime söz veriyorum."

Kaynak: TRT Haber