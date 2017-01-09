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Buradasınız : » » TBMM Başkanı Kahraman'ın sağlık durumu hakkında açıklama

TBMM Başkanı Kahraman'ın sağlık durumu hakkında açıklama

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak alt solunum yolunda enfeksiyon tespit edilmesi üzerine, tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü bildirildi.

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TBMM Başkanı Kahramanın sağlık durumu hakkında açıklama

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak alt solunum yolunda enfeksiyon tespit edilmesi üzerine, tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü bildirildi.

Güven Hastanesinden, bir süredir tedavisine devam edilen TBMM Başkanı Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Kahraman'ın, bir süre önce geçirdiği ameliyat sonrasında sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilen açıklamada, alt solunum yolunda başlangıç safhasında enfeksiyon tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bunun üzerine yakından izlem amacıyla, Kahraman'ın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği bildirildi. 

Etiketler: TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İsmail Kahraman sağlık durumu
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