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TBMM Başkanı Kahraman'ın sağlık durumu hakkında açıklama

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak alt solunum yolunda enfeksiyon tespit edilmesi üzerine, tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü bildirildi.