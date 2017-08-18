TBMM Başkanı Kahraman ve Bakan Kaya'dan Darülaceze'ye ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Bir hain kuklanın hazırladığı tuzağın -ki onun üstündekiler hazırladı.- O gece gittim herhangi bir yerden teklif, talimat ve temenni olmaksızın. Madem ki kaptanım. Kaptanlar gemiyi terk etmez, kim terk eder? Fareler. Meclisi açtım. Partilerin 4'üne de birer tane çağrı mektuplarını yazdım. Kadınlar fevkalade cesurdu. 81 kadın milletvekilimiz var. 31'i AK Partili milletvekili, bunların 21 tanesi Meclisteydi." dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Okmeydanı Darülaceze Başkanlığı'nda program düzenlendi. Program, 2004 yılında Dünya Kur'an Okuma Birincisi Hafız Selman Okumuş'un Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda, son 2 yıldır kurumda yapılan değişiklikler, faaliyetler, ziyaretler ve Darülaceze Hizmet Şehri Projesi'yle ilgili video gösterimi yapıldı.

Programda konuşma yapan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, çok bahtiyar olduğunu ve böyle köklü bir hayır müessesesinde birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Ezan okunurken konuşmasına ara vererek ezanı dinleyen Kahraman, ezanın önemini anlattı. Ezanın bitiminin ardından konuşmasına devam eden Kahraman, Darülaceze'de yapılan hizmetlerden dolayı mutluluk duyduğunu aktardı.

15 Temmuz gecesinde yaşananları hatırlatan Kahraman, şunları söyledi:

"Silah arkadaşım Sayın Bakanımıza teşekkür ederim. Bakan Fatma Hanım'ı ve o akşam beraber olduğumuz hanım milletvekillerini görmeden evvel hanımların bu kadar cesur olduğunu bilmiyordum. Onlar, ne kadar yürekliymiş. Nazar değmesin. Evet Meclis o gün tatildi, evet toplanmıyorduk. Ama tankları köprüye giriyor görünce, F16 müthiş bir sür'atle bizim konutun üstünden geçince, 'eyvah' dedim. Beklenmiyordu. Bir hain kuklanın hazırladığı tuzağın -ki onun üstündekiler hazırladı-. O gece gittim herhangi bir yerden teklif, talimat ve temenni olmaksızın. Madem ki kaptanım. Kaptanlar gemiyi terk etmez, kim terk eder? Fareler. Meclisi açtım. Partilerin 4'üne de birer tane çağrı mektuplarını yazdım. Kadınlar fevkalade cesurdu. 81 kadın milletvekilimiz var. 31'i AK Partili milletvekili, bunların 21 tanesi Meclisteydi." dedi.

15 Temmuz'un bir darbe akşamı olmadığını, Türkiye'nin işgal akşamı olduğunu vurgulayan Kahraman, Cenab-ı Hakk'ın koruduğunu ifade ederek, "O gece resmen işgaldi. Gece saat: 03.00'teki hadiseyi öne çekmek zorunda kaldılar. Genelkurmay Başkanı, askeri birliklere 'Garnizon dışına hiçbir vasıta hava veya kara çıkmayacaktır' talimatını verince, harekete geçtiler. Darbenin önlenmesinin önderi de evelallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.

Kahraman, Kurban Bayramı'nın yakın olduğunu da ifade ederek, Darülaceze sakinleri ve tüm halkın Kurban Bayramı'nı kutladı.

"Biz aslında Gazi Meclis'in gazi milletvekilleriyiz"

Programda konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da 15 Temmuz gecesini anlattı. Kaya, "Biz aslında Gazi Meclis'in gazi milletvekilleriyiz. 15 Temmuz gecesi TBMM Başkanımız İsmail Kahraman, Meclisin kapılarını açarak, Çankaya Köşküne gelmişti. Ben de Bakan arkadaşlarımızla birlikte Çankaya Köşkü'ndeydim. Başkanımızla hep birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçtik. Dolayısıyla, biz gazi sıfatını kısmen alıyoruz."

Bakan Kaya, 122 yıl önce, Sultan Abdülhamid Han tarafından örnek bir hizmet modeli olarak kurulan Darülaceze'nin, medeniyet tarihinden önemli izler taşıyan bir iyilik kalesi olduğunu kaydetti.

Bu kaleyi değerli ve anlamlı kılanların sakinler olduğunu ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Bizlerin görevi sizlere layıkıyla hizmet edebilmek, şu gök kubbede hoş bir seda bırakabilmektir. Bunu başarabildiysek, sizlerin duasına, rızasına mazhar olabildiysek ne mutlu bizlere. Darülaceze, kurumsal bakım hizmetlerinde örnek ve öncü bir kuruluşumuzdur. Devlet ile sivil toplumun, hayırseverlerimizin destek ve katkılarıyla vakıf kültürünü yaşatıyor. Bu öncü kuruluşumuzun yapılması için ilk adım 2. Abdülhamid Han'ın 10 bin altın ve 7 bin altın değerindeki özel eşyasını bağışlamasıyla atılmış. 2. Abdülhamid Han, yalnız kurumsal bakım hizmetlerinin temellerini atmakla kalmamış, sosyal hizmetlere, medeniyet anlayışımıza uygun bir ruh ve kimlik kazandırmıştır. Bugün hükümetlerimizin de temel felsefesini oluşturan 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı, Darülaceze çatısı altında hayat bulmuştur."

Darülaceze'de yapılan faaliyetler ve projelerle ilgili bilgi veren Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurumsal değerlerine bağlı hizmet anlayışı ile darülaceze, bugüne kadar 30 bini çocuk olmak üzere toplam 72 bin kişiye şefkat yuvası oldu. Halen 600’e yakın insanımızı kuruluş felsefesinden ödün vermeden barındıran Darülaceze, cami, kilise ve havrayı bir arada barındıran yapısıyla dünyada eşi benzeri olmayan, örnek bir hayır kurumudur. Bugün ırkçı eylemlerle Avrupa ve ABD'yi birbirine katan zihniyet, insanlığın geleceği için bir umut olamaz. Umut Anadolu'dadır, Türkiye'dedir. Afrika'nın, Ortadoğu'nun, Bosna'nın, Filistin'in umudu Türkiye'dir. Bu inanç ve değerleri yaşatmak, insanlığa yeni bir umudu taşımak için siyasette, ekonomide güçlü olmaya devam etmeliyiz ve edeceğiz."

Programın sonunda TBMM Başkanı Kahraman'a Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci tarafından Darülaceze sakinlerinin yaptığı Siirt battaniyesi ve kurumla ilgili bir albüm hediye edildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'ya da plaket takdim edildi.