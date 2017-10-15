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TBMM Başkanı Kahraman Rusya'da

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Rusya'da Yeni Zelanda, Pakistan ve Meksika Meclis Başkanları ile görüştü.

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TBMM Başkanı Kahraman Rusyada

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Rusya'da Yeni Zelanda, Pakistan ve Meksika Meclis Başkanları ile görüştü.

Parlamentolararası Birlik (PAB) 137'nci Genel Kurulu dolayısıyla Rusya'ya gelen Kahraman, burada çeşitli temaslarda bulundu.

İsmail Kahraman, Yeni Zelanda, Pakistan ve Meksika Meclis Başkanları ile heyetler arası görüşmelerde bir araya geldi. Görüşmelerde ikili ilişkiler ele alındı.

Kahraman, PAB başkanlığına aday olan Meksikalı Senatör Gabriela Cuevas ile de görüşme yaptı.

Öte yandan Kahraman, St Petersburg'da restorasyonu devam eden Tatar Camisi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Etiketler: TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Parlamentolararası Birlik 137'nci Genel Kurulu
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