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Buradasınız : » » TBMM Başkanı Kahraman, liderlerle bir araya geldi

TBMM Başkanı Kahraman, liderlerle bir araya geldi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü.

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TBMM Başkanı Kahraman, liderlerle bir araya geldi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan ve AK Parti Grup Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te bir araya geldi.

Irak ve Suriye tezkeresinin görüşüldüğü TBMM Genel Kuruluna verilen arada, birleşimi yöneten İsmail Kahraman ile Yıldırım, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, Başkanlık Divanı'nın arkasındaki bölüme geçti.

TBMM Başkanı Kahraman ile liderler, burada bir süre sohbet etti ve çay içti.

Devlet Bahçeli, görüşmenin ardından kuliste gazetecilerin sorusu üzerine, "Meclis Başkanının çayını içtiklerini" söyledi.

Etiketler: TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Yıldırım
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