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TBMM Başkanı Kahraman, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

TBMM Başkanı Kahraman, Meclis Başkanlığına adaylığı kapsamında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

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TBMM Başkanı Kahraman, Kılıçdaroğlunu ziyaret etti

Meclis Başkanlığına yeniden adaylığı kapsamında  Başbakan Binali Yıldırım ve muhalefet liderleriyle görüşen TBMM Başkanı İsmail Kahraman, son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. 

Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Kahraman, Kılıçdaroğlu ile fikir alışverişinde bulunduklarını, her zamanki nezaket ve anlayış içerisinde görüşlerini birbirleriyle paylaştıklarını söyledi. Kahraman, Kılıçdaroğlu'na evsahipliği ve nezaketi için teşekkür etti.

Kahraman, 26. Dönem'in ikinci devresinin çok daha güzel olacağına inandığını belirterek, "Hepimizin hedefi Türkiye'nin mutluluğu, daha ötelere gitmesi. Bir hukuk devleti, demokratik Cumhuriyet olarak Anayasa esaslarına, evrensel hukuk kaidelerine dayalı çalışmalar yapacağız ve iyi bir dönem geçireceğiz. Nasipse 26. Dönem'in tamamlanmasını da çok güzel bir şekilde sağlayacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun ana muhalefet partisi lideri olarak desteğinin çok önemli olduğunu ifade eden Kahraman, "Şahsında CHP'ye en iyi dileklerimi sunuyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: ismail kahraman, tbmm başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu
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