TBMM Başkanı Kahraman İsviçre'de Türklerle buluştu

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Türk topluluğuyla buluşmasına AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri de eşlik etti. Kahraman, yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TBMM'ye düzenlenen saldırıyı anlatan Kahraman, "Türkiye Cumhuriyeti'ne son verme girişimiydi" dedi.

Kahraman ve beraberindeki heyet, Türk topluluğuyla buluşmasından önce Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin yapıldığı İsviçre'nin Montrö kentindeki Montrö Sarayı'nı ve görüşmelerin yapıldığı odayı gezdi. Lozan Antlaşması sürecinde görüşmelerin yapıldığı Beau-Rivage Oteli'ni de ziyaret eden heyet, otelin arşivindeki 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'na ait gazete kupürlerini de inceledi.

Kahraman ve beraberindeki heyet, Lozan'daki Olimpiyat Müzesi'ni de ziyaret etti.

Kahraman'ın ziyareti nedeniyle Olimpiyat Müzesi'ne Türk bayrağı asıldı.

İsviçre temasları dün başlayan Kahraman'ın ziyaretinin en önemli durağını, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 138. Genel Kurulu'na katılım oluşturacak.

Hafta sonu ise Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Toplantısı ve İslam İş Birliği Konferansı Örgütü Danışma Toplantısı'na katılacak Kahraman'ın temasları pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA