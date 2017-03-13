TBMM Başkanı Kahraman Hollanda'yı kınadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye Cumhuriyeti'ni doğrudan doğruya hedef alan yakışıksız tutum nedeniyle Hollanda Hükümetini esefle kınadığını bildirdi.

Kahraman, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde, bazı Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından Türkiye'ye karşı uluslararası teamüllere aykırı, dostane olmayan, yakışıksız bir takım uygulamaların sergilendiğini kaydetti.

Ülkeler arası ilişkilere gölge düşürecek, faşizmi ve nazizmi hatırlatacak uygulamaların son örneğinin Hollanda Hükümeti tarafından sergilendiğini belirten Kahraman, "Diplomatik kural ve teamüllere aykırı bir şekilde Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izni iptal edilmiş, yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Betül Sayan Kaya'nın bulunduğu araca geçiş izni verilmemiş ve konsolosluğumuza gitmesi engellenmiştir. Bakanlarımıza karşı takınılan bu nezaketsiz, kaba, saygısız tutum tamamen yersizdir ve hiçbir şekilde kabul edilebilir değildir." ifadesini kullandı.

"Aklıselimin galip gelmesini diliyorum"

Kahraman, 400 yılı aşkın süredir karşılıklı yarar, iyi niyet ve işbirliği çerçevesinde sürdürülen ilişkilere telafi edilmesi güç zararlar veren söz konusu tutumu destekleyici açıklama ve beyanların iki ülke ve halkları arasında husumet oluşturmaktan başka bir amaca hizmet etmeyeceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devletini doğrudan doğruya hedef alan bu yakışıksız tutum nedeniyle Hollanda Hükümetini esefle kınıyorum. İç siyasi hesaplarla Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın ve aziz milletimizin nefret duygularını kışkırtıcı mahiyetteki bu kabil engelleyici ve yasaklayıcı tutumun, AB değerleriyle bağdaşmadığını, günümüz evrensel hukuk normlarına aykırı olduğunu, ayrıca hükümetimize de misilleme hakkı doğurduğunu hatırlatarak, maruz kaldığımız kabul edilemez ve nezaketsiz uygulamanın tekerrür etmemesi için Hollanda Hükümetini sorumlu ve sağduyulu davranmaya davet ediyor, aklıselimin galip gelmesini diliyorum." AA