TBMM Başkanı Kahraman, Danıştay Başkanı Güngör'ü ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ü ziyaret ederek yeniden seçilmesinden dolayı kutladı.

Kahraman, Danıştay Başkanlığına yeniden seçilen Zerrin Güngör'ü makamında ziyaret etti.

Güngör'e hayırlı olsun dileğinde bulunan Kahraman, "Devletimizin köklü bir müessesesinin başına yeniden seçildiniz. Yaptığınız icraatlar sizi tekrar seçtirdi. Kilit bir yer, nice hizmetler nasip olsun inşallah tebrik ediyorum." dedi.

Güngör ise Kahraman'ın ziyaretinin kendilerini onurlandırdığını belirterek, kurumu ve şahsı adına ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Danıştay Başkanı Güngör, şöyle dedi:

"Dilerim mahcup olmadan, yüz akıyla görevimizi sağlıkla, başarıyla tamamlamak nasip olur. Yargı camiasına, ülkemize, milletimize hayırlı hizmetler vermek bizim idealimiz. Allah mahcup etmesin. Siz büyüklerimizi örnek alarak yolumuza devam edeceğiz. Ülkemize, milletimize hayırlı hizmetler verme konusunda gece gündüz çalışacağız. Arkadaşlarımın genel kurulda gösterdiği teveccüh bana ağır bir sorumluluk verdi, gereğini yerine getirmek için çalışacağız inşallah."