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TBMM Başkanı Kahraman, Büyükelçi Hireyci'yi kabul etti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi Velid Abdülkerim el Hireyci'yi kabul etti.

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TBMM Başkanı Kahraman, Büyükelçi Hireyciyi kabul etti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi Velid Abdülkerim el Hireyci'yi kabul etti.

Kabulde konuşan el-Hireyci, Kahraman'a, Suudi Arabistan Krallığı Şura Konseyi Başkanı Abdullah bin Muhammed Al el-Şeyh'in selamlarını iletti.

Türkiye ve Suudi Arabistan meclisleri arasında karşılıklı ziyaretler düzenlenmesi, deneyim paylaşımı ve Türkiye-Suudi Arabistan Parlamentolararası Dostluk Grubunun etkin hale getirilmesinin önemli olduğunu dile getiren el-Hireyci, Türkiye'nin, İslam İşbirliği Örgütüne bu dönem başkanlık ettiğini anımsattı.

Kahraman da Suudi Arabistan Krallığının üstlendiği liderlik rolünü takdirle karşıladığını ifade ederek iki kardeş ülke arasındaki karşılıklı ziyaretlerin artırılması ve ilişkilerin güçlendirilmesini umduğunu dile getirdi.

Etiketler: TBMM Başkanı İsmail Kahraman, suudi arabistan ankara büyükelçisi abdülkerim el h, görüşme
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