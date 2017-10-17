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TBMM Başkanı Kahraman, Baykal'ı ziyaret etti

TBMM Başkanı Kahraman, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Baykal'ı tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesinde ziyaret ettitkililerden bilgi aldı.

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TBMM Başkanı Kahraman, Baykalı ziyaret etti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesinde ziyaret etti, durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Ziyareti sonrasında gazetecilere açıklama yapan Kahraman, Deniz Baykal'a şifa dilemek için ziyarete geldiğini belirterek, "İnşallah iyiye doğru giden bir durum var, şifa ve sağlık diliyorum." diye konuştu.

İbn-i Sina'nın oldukça yetkin bir hastane olduğunu ifade eden Kahraman, Baykal'ın sağlığına kavuşması için dua ettiklerini kaydetti.

Kahraman, "Baykal'a nice hizmetler yine nasip olur inşallah. Değerli bir devlet adamı, kıymetli bir insan." değerlendirmesinde bulundu. 

Etiketler: TBMM Başkanı Kahraman, eski CHP Genel Başkanı
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