TBMM Başkanı Kahraman Balıkesir'de

Uçakla Balıkesir Koca Seyit Havalimanına gelen TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, bazı ilçe kaymakamları ve belediye başkanları tarafından karşılandı.

Buradan karayoluyla Burhaniye ilçesine geçen Kahraman'ı Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, geçen yıl Pelitköy Mahallesi sahilinde annesi Ummuhan Cirit adına yaptırdığı Ummuhan Hatun Camisi önünde karşıladı.

Kahraman, Cirit, Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, burada cuma namazı kıldı. Kahraman, 1500 yılında yazıldığı belirtilen ve camekan içinde sergilenen il yazması Kur'an-ı Kerim'i inceledi, bilgi aldı.

Daha sonra İsmail Rüştü Cirit'in Demirtaş Sitesi'ndeki yazlığına geçen Kahraman ve beraberindekiler, burada bir süre kaldı.

Ayvalık'a hareket eden Kahraman ve Cirit'in, bir zeytinyağı tesisini ziyaret edeceği öğrenildi.