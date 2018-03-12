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Buradasınız : » » TBMM Başkanı Kahraman: Allah, milletimize bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın

TBMM Başkanı Kahraman: Allah, milletimize bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

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TBMM Başkanı Kahraman: Allah, milletimize bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın

TBMM Başkanı İsmail Kahraman mesajında, ''Gönderde dalgalanan al bayrağımızın sesli manifestosu olan İstiklal Marşımızın ebediyen dilimizden ve gönlümüzden düşmemesini temenni ediyorum" dedi.

Meclis Başkanı Kahraman, Mehmet Akif Ersoy'un yaşadığı dönemde, dünyadaki bütün Müslümanların kalplerinin bir ve beraber atması için mücadele verdiğini belirtti.

Kahraman mesajında, "Müslümanların birliği ve kardeşliğine olan inancını ömrü boyunca muhafaza eden Akif'in, İstiklal Marşı'nda da bu görevini en veciz ifadelerle dile getirdiğine" işaret etti.

Meclis Başkanı, "İstiklalimizin banisi, istikbalimizin teminatı bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 'Cenab-ı Allah'tan aziz milletimize bir daha İstiklal Marşı yazdırmamasını niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Mehmet Akif Ersoy, 12 Mart İstiklal Marşı
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