TBMM Başkanı İsmail Kahraman Pakistan'da

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Pakistan Milli Meclisi Başkanı Serdar Ayaz Sadık ile heyetler arası görüşmede bir araya geldi.

Kahraman, Serena Otel'de gerçekleştirilen görüşmede, kendisini evinde hissettiğini ve İslamabad'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Yarın gerçekleştirilecek terörle mücadele ve ülkeler arası bağlantısallığın artırılması konulu toplantının güzel gelişmelere sebep olmasını temenni ettiğini vurgulayan Kahraman, "Kardeşlerimle bir aradayım ve çok mutluyum. Gerek bölgesel gerekse uluslararası için fevkalade bir platform oluşturmuşsunuz. Temel sağlam olursa yukarısı da sağlam olur. Ümit ederim ki yapılacak toplantıdan güzel gelişmeler elde edilir." dedi.

"Türk halkına duyduğum güven katılımlarınızla tezahür etti"

Serdar Ayaz Sadık da yarın yapılacak toplantıda, bölgede ve dünyada yaşanan terör olaylarına karşı mücadele ve ülkeler arasındaki bağlantısallığın artırılması konularının ele alınacağını vurguladı.

Toplantıya, Rusya, Çin, Afganistan, İran ve Türkiye'yi davet ettiklerini ifade eden Sadık, "Toplantı için diğer ülkelere davet gönderirken Türkiye olarak size, bu toplantıya gelmek zorunda olduğunuzu belirttim. Size ve Türk halkına duyduğum güven katılımlarınızla da tezahür etti." diye konuştu.

Sadık, Ortadoğu'da yeni gelişmelerin yaşandığını, ABD'nin, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etme yönünde bir karar aldığını hatırlattı.

Yarın gerçekleştirilecekleri toplantıya, daha önceden davet ettikleri ülkelerin hepsinin de Kudüs meselesinde ortak bir duruş sergilemesinin sevindirici olduğunun altını çizen Sadık, "Keşmir konusunda gösterilen birlik aslında bugün Kudüs meselesinde gösteriliyor. Buradaki ülkeler tüm bu bölgeden terörü silme adına ortak bir duruş sergilemek istiyorlar ve bunu yapabilmek için de ortak strateji ile hareket ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA